Roma'nın Ada kabusu





Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a iki sezon üstüste yenilen, sezon başında da Londra'da Tottenham karşısında 5-0'lık bir hezimet yaşayan Roma, Chelsea karşısında da tutunamadı.



Manchester United'a Old Trafford'ta önce 7-1 ardından da 1-0 kaybeden sezon başında Tottenham ile oynadığı hazırlık maçında da 5-0'lık bir mağlubiyet yaşayan Roma, Chelsea karşısında Inter yenilgisinin moral bozukluğu ile çıktı.



Totti'nin de forma giymesiyle güçlü rakibi karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Roma, bu kez de Chelsea kaptanı Terry'ye engel olamadı. Başarılı futbolcu 77. dakikada attığı golle takımının sahasındaki 2. Şampiyonlar Ligi galibiyeti elde etmesini sağladı. Maviler, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkarırken, A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. Roma ise 3 puanda kaldı.



