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Spor

ROMANIC'İN TRANSFERİNDE MUTLU SON BURSA (A.A)

29 Temmuz 2011 20:09

-ROMANIC'İN TRANSFERİNDE MUTLU SON BURSA (A.A) - 29.07.2011 - Bursaspor, uzun süredir kadrosunu katmak için uğraş verdiği İspanya'nın Sevilla takımının orta saha oyuncusu Christian Koffi Ndri Romaric'in transferini bitirdi. Alınan bilgiye göre, yeşil-beyazlı yöneticilerin Sevilla Kulübü yetkilileri ve futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Romaric'i önce kiralık olarak transfer etmeyi planlayan Bursaspor, İspanyol kulübün indirime gitmesiyle Fildişi Sahilli futbolcuyu bonservisiyle birlikte aldı. Romaric'in yarın veya en geç Pazar günü Bursa'ya gelerek kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Bu arada, Romaric'in Bursaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında FC Gomel ile oynanacak maçta forma giyebileceği belirtildi.

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