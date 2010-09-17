-ROMANI ÖLDÜREN JANDARMA SUÇSUZ BULUNDU PARİS (A.A) - 17.09.2010 - Fransa'nın güneydoğusundaki Draguignan kentinde, 2008 yılında, gözaltındayken kaçan bir Romanı ateş açarak öldüren jandarma suçsuz bulundu. Fransız mahkemesi, adam kaçırmak suçundan gözaltına alınan ve elleri kelepçeli olmasına rağmen, karakolun birinci katından atlayarak, kaçma girişiminde bulunan 27 yaşındaki Joseph Guerdner isimli Romanı, dur ihtarına uymadığı için öldüren jandarmanın suçsuz olduğuna hükmetti. Mahkeme, ''jandarmanın kendisine öğretilen meslek kurallarını tatbik ettiği'' görüşüne vardı. Yargılanan jandarma, duruşmalarda, kaçan kişinin ayağına ateş açtığını iddia etmişti. Mahkemenin jandarmayı suçsuz bulması, hayatını kaybeden Romanın yakınlarının sert tepkisine yol açtı. Kurbanın yakınları, kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda, Fransız adli sistemi aleyhinde sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.