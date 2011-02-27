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Dünya

ROMAN YAZARI SCLIAR ÖLDÜ  SAO PAULO (.A)

27 Şubat 2011 20:15

-ROMAN YAZARI SCLIAR ÖLDÜ  SAO PAULO (.A) - 27.02.2011 - Brezilyalı roman yazarı Moacyr Scliar, Porto Alegre kentindeki hastanede çoklu organ yetmezliğinden 73 yaşında öldü. Brezilya Edebiyat Akademisinin açıklamasına göre, bu sabah ölen Scliar, güneydeki Porto Alegre Hastanesine, beyin kanaması teşhisiyle geçen ay kıldırıldı. "Bahçedeki Kentauros", "Max ve Kediler", "Raquel'in Tanrıları" romanlarıyla bilinen Scliar'ın kısa öyküleri arasında "Gizemli Göz", "Hayvanlar Karnavalı", 'Sahte Mesih" bulunuyor.

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