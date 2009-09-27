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Dünya

Roman Polanski İsviçre'de gözaltına alındı

Polanski, 31 yıl önce ABD tarafından çıkarılan bir tutuklama başvurusu nedeniyle İsviçre makamlarınca gözaltına alındı.

27 Eylül 2009 03:00

Ünlü film yönetmeni Roman Polanski, 31 yıl önce ABD tarafından çıkarılan bir tutuklama başvurusu nedeniyle İsviçre makamlarınca gözaltına alındı. Polanski 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanmıştı.

Zürih Film Festivali organizatörleri, hayat boyu yaptığı yönetmenlik çalışmaları dolayısıyla kendisine verilecek ödülü almak üzere İsviçre'ye gelen Polanski'nin, Zürih polisince gözaltına alındığını belirtti. Organizatörler, Polanski'nin, ABD tarafından 1978'de çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alındığını kaydetti.

Zürih polisinden henüz söz konusu haberi teyit eden bir açıklamada bulunulmadı.

Polanski, mahkeme tarafından kendisine yöneltilen 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz suçlamasını kabul etmesinden 1 yıl sonra, 1978'de ABD'yi terk etmişti.

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