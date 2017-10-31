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Spor

Roman Neustadter: Şu ana kadarki en kötü maçımızdı

"Kelime bulmakta zorlanıyorum; futbol oynamayı bıraktık

31 Ekim 2017 01:14

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, takımının Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'dan yediği son dakika golüyle 3-3 berabere kaldığı maçı "Şu ana kadar oynadığımız en kötü maçtı" sözleriyle yorumladı.

Skoru 3-1'e getirmelerinin ardından futbol oynamayı bıraktıklarını ve sorumluluktan kaçındıklarını söyleyen Rus savunmacı, duran toplardaki eksikliklerine dikkati çekti.

Neustadter, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Kelime bulmakta zorlanıyorum. 3-1 öne geçtik. Zor bir maçtı. Buna rağmen 3-1'e getirdik durumu. Şu ana kadarki en kötü maçımızdı. Yine de 3-1'e getirmeyi başardık. Daha sonra ne oldu bilmiyorum. 

Baskı yapmamaya başladık. Futbol oynamayı bıraktık. Kimse top istememeye başladı. Saha içinde mola vermiş gibi oynadık. Frikiklerde hata yapıyoruz. Bunları yapmamalıyız. Maçtan önce hocamız, rakibin duran topları tehlikeli kullandığını söylemişti."

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