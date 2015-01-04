Roman genç öldürüldü, Denizli karıştı

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 62 yaşındaki Yaşar K., evinin bahçesine hırsızlık için girdiğini ileri sürdüğü Roman 15 yaşındaki Ali İnci'yi tabancayla vurarak öldürdü.



İnci ailesi ve yakınlarından oluşan yaklaşık 100 Roman ise, 2'si Yaşar K.'nın, 3'ü de yakınlarının olan 5 evi ateşe verdi.

Bunun üzerine Yaşar K.'nın komşuları ve yakınları da Roman vatandaşlara tepki gösterip, evlerinden aldıkları silahlarla havaya pek çok kez ateş etti. Ardından Roman vatandaşlar ile Yaşar K.'nın komşuları birbirlerine taş atmaya başladı. Çıkan arbedede 2'si jandarma eri 4 kişi yaralandı, çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

Olayın büyümesi üzerine Kocabaş Mahallesi'ne çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ancak, ekiplerin olaylara müdahalede yetersiz kalması üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden takviye kuvvet istendi. Takviye ekiplerin de gelmesiyle olaylar güçlükle bastırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri ateşe verilen her iki evdeki yangını söndürdü. Evler, kullanılmaz hale geldi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız da Kocabaş Mahallesi'ne giderek, olaylar hakkında bilgi aldı.

Honaz'ın Belediye Başkanı AKP'li Turgut Devecioğlu, "Saat 14.00 sıralarında vatandaşımızın evinin bahçesinde hırsızlık olayı meydana gelmiş. Maalesef bir gencimiz öldü. Olaylar çıktı. Yaşanan arbede var. İki ev yakıldı. Çok sayıda evin camı kırıldı. Olaydan sonra Kocabaş'a gelerek vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ettik. Olaylar Kocabaş'ta yaşayan Roman vatandaşlarımız ile diğer vatandaşlar arasında çıktı" diye konuştu.