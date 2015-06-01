Roman düğününe silahlı saldırı; 3 ölü, 6 yaralı!

Bursa'da Roman vatandaşların yaptığı sokak düğününe kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda aralarında Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen’inde aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Özçimen, 2011 ve 7 Haziran seçimlerinde AKP aday adayı olmuştu.

Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Roman vatandaşların sokakta yaptıkları düğüne iki ayrı araçla gelen kimliği belirsiz üç kişi, düğüne katılanların bulunduğu alana tabancalarla rast gele ateş açtı. Düğüne katılanlar yaşadıkları panik nedeniyle birbirini ezerken açılan ateş sonucu 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralılar düğünde bulunan vatandaşların araçları ile Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma, Muradiye Devlet ve Çekirge Devlet Hastanesi ile Özel bir Hastaneye götürüldü.

Federasyon başkanı hayatını kaybetti

Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen ve isimleri açıklanmayan bir çocuk ile bir kadın da hayatını kaybetti. Çeşitli yerlerinden yaralanan altı kişinin ise tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde sürüyor. Saldırının ardından düğüne katılanlar hastanelere akın ederken olay yerine ve hastane önlerine tedbir amaçlı çok sayıda polis ekibiyle sevk edildi.

2 saldırgan yakalandı

Olaydan sonra polis ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada Doğanevler Mahallesi’nde bulunan dere boyunda çalılıklar arasına gizlenen isimleri açıklanmayan iki saldırganı silahlarıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Diğer saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmada tabancadan çıktığı belirlenen yüze yakın boş kovana el koydu. Saldırganlara ait olduğu belirlenen iki evin çevresinde ise her hangi bir saldırıya karşı Çevik Kuvvet ekipleri tedbir aldılar. Ölen kişilerin cesetleri Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsileri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

‘Kavgadan yana olmadık’ demişti

Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen, 5 Mayıs’ta bu yıl 6'ncısını düzenlenen Hıdrellez kutlamalarında DHA mikrofonlarına "Kardeşçe birlik ve beraberlik içinde yaşamamız için dua edip dilek dileyeceğiz. Romanlar olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Biz hep barıştan yana olduk, kavgadan yana olmadık olmayacağız" diye konuşmuştu.

Özçimen, 2011 seçimleri ve 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler için Ak Parti'den aday adayı olmuş, ancak listeye alınmamıştı.