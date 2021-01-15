Roman dernekleri, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu: "Savoremiz phrala isinam"

Ankara'daki Roman sivil toplum örgütleri, A Spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu'nun Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken söylediği "Böyle çingenelik olur mu... " sözlerine yönelik suç duyurusunda bulundu.

Bianet'te yer alan habere göre, Roman sivil toplum örgütleri suç duyurusu öncesinde yaptığı açıklamada, "Verilen ceza sadece Romanlar için değil, ayrımcılığa uğrayan tüm gruplar için umut ışığı olacaktır. Nitekim 'Savoremiz phrala isinam.' (Hepimiz kardeşiz)" dedi. Roman dernekleri, suç duyurusunda bulunmadan önce Sıhhıye'deki Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptılar.

"Aşağılayıcı ve ırkçı söylemler"

Açıklama özetle şöyle:

"Yurttaş hakları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere yasal düzenlemeler ile güvence altına alınmış ve böylelikle bütün yurttaşların eşit haklara erişmesi amaçlanmıştır. Ancak ne yazık ki Roman yurttaşlar eğitim, sağlık, barınma ve istihdam alanları başta olmak üzere birçok alanda eşit haklara erişememektedir. Özellikle de pandemi süreci ile beraber Roman yurttaşların yaşadığı yoksulluk sorunları daha da derinleşmiştir. Roman yurttaşların derin yoksulluk ile mücadele ettiği bu günlerde spor yorumcu Erman Toroğlu aşağılayıcı ve ırkçı söylemlerde bulunmuştur.

"Roman yurttaşları aşağılayan, ırkçı ve nefret içeren söylemlerde bulunan Erman Toroğlu'nun cezalandırılması ilgili yargı organlarının gerekeni yapmasını talep ediyoruz. Irkçı söylemlerin cezasızlık ile sonuçlanmamasını istiyoruz.

"Sadece Romanlar için değil..."

"Romanlar bu güne kadar hak ettiği değeri görmemekle beraber, ayrımcılığa uğramakta ve toplumun sözde öncüleri tarafından hak etmediği sözlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bunlar bazen siyasetçiler bazen sporcular, bazen işverenler, bazen de halkın içinden kişiler olmaktadır. Bunun yanlış olduğunun anlaşılması için ayrımcılık yapan kişilerin cezalandırılması ve bu yapılanların yanlarına kalmayacağı gösterilmelidir. Roman toplumunun hak ettiği değeri bulması için Erman Toroğlu'ndan başlayarak hak ettiği cezayı alması gereken kimselerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Verilen ceza sadece Romanlar için değil, ayrımcılığa uğrayan tüm gruplar için umut ışığı olacaktır. Nitekim "Savoremiz phrala isinam." (Hepimiz kardeşiz)

"Nefret söylemlerine, ayrımcılığı, ırkçı söylemlere ve Romanları hedef alan aşağılayıcı söylemlere tepkiliyiz. Okullarda, sokaklarda, televizyon programlarında kısacası yaşamın her alanında ayrımcı söylemler ile karşılaşmak istemiyoruz. Irkçı söylemlerini ve nefret söylemlerinin cezasız kalmamasını istiyoruz; Erman Toroğlu ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz."