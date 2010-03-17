T24 LogoT24 Logo
Gündem

Roman Buluşması'ndaki protestoya 2 tutuklama

Başbakan'ın da katılımdığı Roman Buluşması'nda 'parasız eğitim istiyoruz alacağız' pankartı nedeniyle 2 kişi tutuklandı.

17 Mart 2010 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Roman Buluşması’nda "parasız eğitim istiyoruz alacağız" yazan pankart açan üç eylemciden ikisi "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Pazar günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Roman Buluşması’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada ‘parasız eğitim istiyoruz alacağız’ yazan pankart açıp, slogan atan göstericiler sabah saatlerinde Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Üniversite öğrencisi eylemciler Ferhat Tüzer, Berna Yılmaz ve Utku Aykır savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Örgüt üyesi olmak suçundan hâkim karşısına çıkan şüphelilerden İstanbul Üniversitesi öğrencileri Ferhat Tüzer Berna Yılmaz tutuklandı. Utku Aykır ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24