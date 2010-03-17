Roman Buluşması'ndaki protestoya 2 tutuklama

T24 - Başbakan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Roman Buluşması’nda "parasız eğitim istiyoruz alacağız" yazan pankart açan üç eylemciden ikisi "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklandı.



Pazar günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Roman Buluşması’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada ‘parasız eğitim istiyoruz alacağız’ yazan pankart açıp, slogan atan göstericiler sabah saatlerinde Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.



Üniversite öğrencisi eylemciler Ferhat Tüzer, Berna Yılmaz ve Utku Aykır savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Örgüt üyesi olmak suçundan hâkim karşısına çıkan şüphelilerden İstanbul Üniversitesi öğrencileri Ferhat Tüzer Berna Yılmaz tutuklandı. Utku Aykır ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

