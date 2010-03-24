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Roman araştırma merkezi de kuruldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Romanlar Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulacak.

24 Mart 2010 02:00

T24 - Roman vatandaşların sorunlarını tespit etmek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Romanlar Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulacak.

Türkiye'de ilk kez roman vatandaşların kültürel özellikleri ve sosyal yaşamları konusunda araştırmalar yapmak üzere bir merkez oluşturulacak.

YÖK'ün onayının ardından Romanlar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması yönündeki yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Öte yandan Bakan Çelik'in tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yarın TBMM İçişleri Komisyonunda 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşülmesine başlanacak.

Söz konusu kanunun, ''Tabiiyetsiz veya yabancı devlet tebaası olan çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmeleri İçişleri Bakanlığı salahiyetlidir'' yönündeki 21. maddesinin yürürlükten kaldırılması isteniyor.

Bakan Çelik, Hükümeti temsilen TBMM İçişleri Komisyonu'nda yer alırken, kanun maddesinin, en kısa sürede TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi hedefleniyor.

Bu kanun maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, Türkiye'de hukuk mevzuatında Romanlarla ilgili ayrımcı düzenlemeler de temizlenmiş olacak.

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