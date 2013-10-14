Roman açılımı paketi Kasım ayında Edirne'de açıklanacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Roman vatandaşlar için hazırlanan paketin Kasım ayında açıklanacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Roman vatandaşların eğitim, istihdam ve aile yaşantılarına ilişkin yeni bir paket hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki ay Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ile Edirne'de, paketin içerisinde neler olduğunu açıklayacağız" dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Roman vatandaşlar için toplu konutların yapıldığını anlatarak, bunları Romanların ağırlıklı olarak kaldığı bir sosyal sisteme dönüştürdüklerini ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Demokratikleşme Paketi'nde de bunu anlattığını dile getiren Şahin, "Biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Roman, Kürt, Türk olsun, ne olursa olsun insan odaklı bir bakış açısı içerisindeyiz" diye konuştu.

Romanlara, Avrupa'da bulunan ülkelerin çok ciddi bir şekilde negatif ayrımcılık yaptığını vurgulayan Şahin, Romanların Avrupa'da ciddi sıkıntılar çektiğini kaydetti.

Bakan Şahin, Türkiye'de ise durumun bunun tam tersi olduğuna dikkati çekerek, "Onların konutlarıyla çocukların okullaşmasıyla sosyal destek projeleriyle onları buranın asıl unsuru yapıp, yaşamın içerisinde, mutlu ve onurlu bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Bu sosyal konutları da onlar için yaptık" ifadesini kullandı.

Özellikle Trakya bölgesinde Romanların kalması için ciddi bir konutlaşmaya gidildiğini belirten Şahin, tamamlanan ve devam eden projelerin bulunduğunu, Roman vatandaşlar hangi bölgede yaşıyorlarsa ona göre çalışma yaptıklarını söyledi.

6 bakanlıkla çalışıyoruz

Bakan Şahin, Romanların en önemli sorununun eğitim olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Romanların okullaşma oranları çok düşük. Okullaşma oranı çok düşük olunca bu sefer istihdamda geri kalıyorlar. İş yaşantısına giremiyorlar. Baştan temeli sağlam tutmamız ve temeli sağlam atmamız gerekiyor. Kızlarımızın erken yaşta evlilik sorunları var. Yine bunun temeli okumamaktan kaynaklanıyor. Biz erkekler ve kızlar için ne yapacağız, aileyi derli toplu nasıl yaşatacağız bununla ilgili olarak bir paket hazırladık. "

Şahin, bu konuda 6 bakanlıkla beraber çalıştığını dile getirerek, "Önümüzdeki ay Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ile Edirne'de, paketin içerisinde neler olduğunu açıklayacağız" dedi.