İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, AB vatandaşı olmak için Portekiz pasaportu aldı.

Roman Abramovich, İngiltere ve Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle Portekiz pasaportu aldıktan sonra AB vatandaşı oldu. Rusya'da doğan Abramovich, İber Yarımadası'ndan ayrılmaya zorlanan Sefarad Yahudilerinin torunlarına izin veren bir yasayla Portekiz vatandaşlığına hak kazandı. Bununla birlikte birçok İsrailli Yahudi, Chelsea sahibinin izlediği aynı yoldan Portekiz vatandaşlığı kazandı.

İngiltere'nin 2018'de Salisbury'de 'suikast girişiminden' sorumlu tuttuğu Ruslar nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim sürüyor. Eski çift ajan Skripal ve kızı, Noviçok adlı bir kimyasal maddeyle Salisbury'de zehirlenmiş halde bir bankta bulunmuşlardı.

Abramovich, İngiltere seyahatleri için sahibi olduğu İsrail pasaportunu kullanıyordu.

Abramovich yönetiminde Chelsea ne yaptı?

Abramovich, Haziran 2003'te Chelsea'yi satın aldı ve yatırımlarıyla kulübü Avrupa futbolunun en başarılı takımlarından biri haline getirdi.

2 Şampiyonlar Ligi

5 Premier Lig şampiyonluğu

5 FA Kupası

3 Carabao Kupası