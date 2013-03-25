Roman Abramoviç, ABD'de gözaltına mı alındı?

Ünlü Rus iş adamı Roman Abramoviç'in ABD'de gözaltına alındığı iddia edildi. Rus RBC ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Abramoviç FBI tarafından gözaltına alındı.



turkrus.com internet sitesinde yer alan habere göre, ünlü milyarderin, Rus iş adamı Boris Berezovski'nin ölümüyle ilgili sorgulanmak üzere ya da başka bir nedenden dolayı gözaltına alınmış olabileceği belirtildi.

İşadamının sözcüsü John Mann, Abramoviç'in ABD'de bulunduğunu, ancak gözaltına alındığının doğru olmadığını söyledi.



'Kara para şüphesi olabilir'



Berezovski'nin avukatı Aleksandr Dobrovinski ise, Business FM'e yaptığı açıklamada, ünlü oligarkın kara para aklama şüphesiyle gözaltına alınmış olabileceğini öne sürdü.

Olayın Berezovski'nin ölümüyle ilgisi olma ihtimalinin bulunmadığını savunan avukat, “Eğer bu haber doğruysa, Abramoviç'i kefaletle çok çabuk serbest bırakırlar” dedi.

Haberin ardından Londra Borsası'nda Abramoviç'in sahibi olduğu Yevraz Holding'in hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti.



Berezovski, eski ortağı Abramoviç'e açtığı 5,6 milyar dolarlık tazminat davasını geçtiğimiz aylarda kaybetmişti.

Berezovski, "Rus hükümetiyle sorun yaşamasını fırsat bilen Abramoviç'in", ortağı olduğu Sibneft şirketinin hisselerini yalnızca 1,3 milyar dolara satması yolunda kendisine şantaj uyguladığını savunarak, Sibneft hisseleri ve Rusal'daki payı için Abramoviç'ten 5,6 milyar dolar tazminat istemişti.