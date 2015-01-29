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Dünya

Roma'dan eşcinsel çiftlere 'medeni birliktelik' onayı

Roma Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkelerde evlenen çiftler de medeni birliktelik kayıtlarına geçirilecek

29 Ocak 2015 09:54

İtalya'nın başkenti Roma'da Belediye Meclisi, eşcinsel çiftlerin "medeni birliktelik" adı altında evli olarak kaydedilmesini kabul etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Demokratik Partili (PD) Belediye Başkanı Ignazio Marino'nun da desteklediği düzenlemeye PD'nin yanı sıra Sol, Ekoloji, Özgürlük (SEL) partisi ve 5 Yıldız Hareketi (M5S) de onay verdi. Sağ kanattaki Yeni Merkez Sağ (NCD) , Haydi İtalya (FI) ve İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partileri ise düzenlemeye karşı oy kullandı.

Belediye Meclisi'ndeki oylamayı, İtalya'nın en tanınmış açık eşcinsel politikacılarından SEL partisinden Puglia Bölge Başkanı Nichi Vendola da izledi. Vendola kararı sevinçle karşılarken "Şimdi ise eşcinsel evlilikleri için savaş vermeliyiz. Ortaçağ'ı geride bırakarak fiili olarak zaten birlikte olan çiftlere ve medeni birlikteliklere yasal tanınma ve meşruiyet kazandırmalıyız" dedi.

 

'Aşk herkes için eşit'

 

Belediye Başkanı Marino da kararın "tarihi bir dönem noktası" teşkil ettiğini söyledi ve "Bu girişimle, siyasi ve kültürel tarihimizi paylaştığımız diğer Avrupa ülkeleriyle aynı çizgiye geliyoruz" dedi. Marino, kendi internet sitesinde yayımladığı mesajda da "Bugün İtalya'nın başkenti, 'Bu kentte aşk herkes için eşit' mesajı vermiştir" diye yazdı.

İtalya'da son aylarda bazı belediyelerin yurtdışında evlenen eşcinsel çiftlerin birlikteliklerini resmi olarak kayda alması tartışmalara yol açmıştı. İçişleri Bakanı Angelino Alfano, belediyelere bu uygulamayı durdurmaları talimatını vermiş, aralarında Roma Belediye Başkanı'nın da bulunduğu bazı yerel yöneticiler ise Alfano'ya karşı çıkmıştı.

Roma Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkelerde evlenen çiftler de medeni birliktelik kayıtlarına geçirilecek.

 

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