Roma'dan Cengiz Ünder paylaşımı

Roma'ya imza atması beklenen Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir'in 15 milyon Euro transfer ücreti alacağı açıklandı. Bu rakamın yüzde 25',i oyuncunun transfer edildiği ve yetiştirildiği Altınordu'ya ödenecek.

Roma'dan Cengiz Ülder paylaşımı

İtalyan ekibi Roma'ya transfer olması beklenen Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'in takımın kampından ayrıldığı ve yarın Roma'ya uçacağı iddia edilmişti.

Roma sosyal medya hesabından yarın saat 17.15'te İstanbul'dan Roma'ya gerçekleştirilecek uçuşa ait bilet görseli paylaştı. Biletin üzerindeki isim soyisim kısmını kapatan kulüp koltuk numarasını da kapalı olarak paylaştı.

Doğum gününde imza atabilir

Cengiz'in yarın İtalya'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında Roma ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde, 14 Temmuz 1997 doğumlu olan Cengiz, 20 yaşına gireceği gün yeni takımı Roma'ya imza atacak.

Başkan Gümüşdağ, "Cengiz'i önemli bir kulübe, bize katkı sağlayacak şekilde satmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.