-Roma'daki olayların bilançosu ağır ROMA (A.A) - 17.10.2011 - İtalyan ''Öfkeliler''in (Indignati) geçen Cumartesi, Roma'da barışçıl bir şekilde başlayıp, provokatör gruplar nedeniyle şiddet eylemine dönüşen protesto yürüyüşünün ardından kentteki hasar bilançosu ağırlaşıyor. Başkenti savaş alanına çeviren gösterinin ardından, çevreye verilen zararın 5 milyon avroyu bulabileceği ifade ediliyor. Ateşe verilen arabalardan 1 milyon avro, bir kısmı yakılan Labicana caddesi üzerindeki eski bir kışlada 700 bin avro, yine ateşe verilen çöp kutularından 100 bin avro zararın ortaya çıktığı, kırılan 40 kadar iş yerinin vitrini, sökülen kaldırım taşları ve güvenlik kamerası sistemi kullanılamaz hale getirilen metro durakları nedeniyle bilançonun daha da ağırlaşabileceği bildirildi. Labicana caddesi üzerinde oturan ve arabalarının yanışını izlemek zorunda kalan mal sahipleri de olaylar sırasında duydukları korkuyu, "Bizi yakmak istediler" şeklinde dile getirdi. Roma Belediye Başkanı Gianni Alemmano da olayların sorumlularını ''hayvan'' olarak nitelerken, zararların tazmini için hükümetten yardım istedi. Olaylarda yaralananların sayısı 135'e çıktı; 12 kişi, ilk aşamada tutuklanmıştı. Bu arada, gösteriye katılan bazı örgütler de polisin, şiddet eylemlerine neden olan gruplara müdahale etmekte geciktiğini savundu. İçişleri Bakanı Roberto Maroni'nin yarın olaylarla ilgili Senato'ya bilgi vermesi bekleniyor.