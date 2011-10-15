-Roma'daki gösteride şiddet eylemleri ROMA (A.A) - 15.10.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid'de yaz aylarında gerçekleşen gösterilerle adlarını duyuran ''Öfkeliler''in (Indignados) İtalyan versiyonunun, Roma'da barışçıl bir şekilde başlayan protesto yürüyüşü şiddet eylemlerine dönüştü. Ekonomik kriz sonucu artan işsizlik, borç oranı ve sonrasında tasarruf paketleriyle gelen kesintileri protesto eden ''Öfkeliler'' hareketinin İtalya uzantısının öğle saatlerinde başlayan yürüyüşü, eylemlerinin son durağı olan San Giovanni meydanına gelindiğinde polisle çatışmaya döndü. Yürüyüş sırasında güzergah üzerindeki Cavour caddesinde bazı araçların ateşe verildiği, banka ve bazı dükkanların vitrinlerinin kırıldığı gözlendi. Barışçıl mitingin şiddet eylemlerine dönüşmesiyle çok sayıda kişinin kortejden kaçıştığı ifade edildi. Son durak olan San Giovanni meydanında, eylemcilerin polisle çatışmaya girdikleri ve bir itfaiye arabasını da ateşe verdikleri belirtildi. Olaylar sırasında San Giovanni meydanındaki tüm dükkanların kapandığı, meydana çıkan yollardan Merulana caddesinde ise çatışmaların devam ettiği kaydedildi. Bölgeye çok sayıda polisin sevk edildiği ve ekiplerin göz yaşartıcı bombalar kullandıkları aktarıldı. Çıkan olaylar nedeniyle göstericilerden ve güvenlik güçlerinden 70 yaralının olduğu bildirildi. Polis helikopterleri de kent merkezi üstünde yoğun şekilde devriye geziyor. Bu arada, kortej sırasında, ''Sky Italia'' kanalının iki çalışanın saldırıya uğradığı gelen haberler arasında yer aldı. Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı tahmin edilen yürüyüşte, bazı provokatör grupların sık sık ses bombası ve fişekler patlattıkları görüldü. ''Corriere della Sera'' gazetesi de internet sitesinden Roma'daki şiddet olaylarını, "Roma'da, (Indignati) cehennemi" başlığıyla duyurdu.