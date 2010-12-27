-ROMA'DA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI ROMA (A.A) - 27.12.2010 - İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunanistan, Danimarka ve Monako büyükelçilikleri önünde şüpheli paket bulunduğu bildirildi. ANSA ajansının haberine göre Venezuela Büyükelçiliği önünde de şüpheli paket bulunduğu, ancak daha sonra paketin boş olması üzerine bunun yanlış alarm olduğu kaydedildi. İtalyan polisi ve itfaiyenin diğer şüpheli paketleri araştırdığı belirtildi. Şili ve İsveç büyükelçiliklerinde geçen hafta patlamalar olmuş, 2 kişi yaralanmıştı.