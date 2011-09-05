-Roma'da hayat duracak ROMA (A.A) - 05.09.2011 - İtalya'da hükümetin hazırladığı 45,5 milyar avro tutarındaki ikinci tasarruf paketi parlamentonun üst kanadı Senato'nun bütçe komisyonundan geçti. İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümetin geçen ay başında kabul ettiği ve 60 gün içinde Senato ile parlamentodan geçerek yasalaşması gereken ikinci tasarruf paketi, dün Senato'nun bütçe komisyonunda kabul edildi. Bütçe açığını 2013 yılına kadar azaltmayı hedefleyen hükümetin hazırladığı 45,5 milyar avro değerinde ikinci tasarruf paketiyle işten çıkarmaların kolaylaşması bekleniyor. İşten çıkarmaları kolaylaştırmasının yanı sıra politikacıların harcamalarında birtakım kesintiler amaçlayan, kadınlarda emeklilik yaşını 65'e çıkartan ve yeni bazı vergiler öngören paketin, yarın Senato gündemine gelmesi bekleniyor. Hükümet, paketi cuma gününe kadar Senato'dan geçirmeyi hedefliyor. İtalya İşçi Konfederasyonu (CGIL) ise tasarruf paketini protesto için yarın 8 saatlik genel grev kararı aldı. Grev nedeniyle yarın Roma'da şehir içi ulaşımın durması bekleniyor. Başbakan Berlusconi ise paketteki önlemler konusunda herhangi bir geri adımın söz konusu olmayacağını ifade etti. Sanayiciler Birliği Başkanı Emma Marcegaglia da bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini, ülkenin büyük bir risk altında olduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet de İtalya'da katıldığı bir konferansta, İtalya hükümetinin, ülkenin itibarını korumak için bütçe açığını azaltmak üzere hazırladığı tasarruf paketini uygulamak konusunda kararlı olması gerektiğini söylemişti.