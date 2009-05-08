Roma'da güvenlik endişesi

Şampiyonlar Ligi'nde final 27 Mayıs'ta Barcelona ile Chelsea arasında İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak. Son yıllarda İngiliz takımlarının, Roma'da oynadığı maçlarda yaşanan taraftar olayları, dev final öncesi endişeleri artırdı.



İngiliz "The Times" gazetesi Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı şehir olan Roma'ya ‘bıçaklanma şehri' adını yakıştırırken, yetkililer olay yaşanmayacağı konusunda emin olduklarını belirtti.



Gazetenin tutumuna son derece sinirlenen Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno, gönderdiği mektupla tepkisini dile getirdi. Mektubunda ilginç bir delil sunan Alemanno: "Google'a girip ‘Bıçaklama ve Londra' yazdığınızda karşınıza Roma'nın 10 katı fazla sonuç çıkıyor" dedi.



UEFA Özel Danışmanı William Gaillard ise finale İtalyan takımının kalamamış olmasının polisin işini kolaylaştıracağı görüşünde. Roma Polis Şefi Gioacchino di Mellio da hem Belediye Başkanı Alemanno hem de Gaillard'ı mahçup etmemekte kararlı. Di Mellio: "Kesinlikle endişeli değilim. Tüm muhtemel senaryoları en ince ayrıntısına kadar düşündük. Son derece kalifiye bir ekiple çalışıyoruz" dedi.



Bu arada Roma polisinin, final organizasyonunda İngiliz meslektaşlarından destek alacağı da açıklandı



