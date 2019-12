Roma'da, Fazıl Say'dan piyano resitali

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, İtalya'nın başkenti Roma'daki piyano resitalinde müzikseverleri büyüledi. Roma La Sapienza Üniversitesi'nde bu akşam verilen, Johann Sebastian Bach yorumlarının ağırlıkta olduğu resital, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.



Fazıl Say'ın kendi düzenlemeyisiyle Passacaglia, Fantasia ve Fuga sol minör, Ferrucio Busoni'nin piyano için Bach düzenlemelerinden Ciaccona, 6 numaralı Fransız Suiti, BWV 817 mi majör ile Franz Liszt'in Bach düzenlemelerinden ise Prelud ve Fuga la minörün piyanoyla yorumlandığı resitalde, salonun tümüyle dolu olması dikkati çekti.



Kapanışı M. P. Mussorgski'den bir parçayla yapan Say, dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Yaklaşık 900 kişinin huzurunda gerçekleştirilen resitale, Roma'da yaşayan Türkler de ilgi gösterdi.



Üniversite Konser Derneği (IUC) tarafından resitale ilişkin kaleme alınan basın bildirisinde Say, "günümüzdeki en şaşırtıcı, en özgün, en ilginç piyanist" olarak nitelendi. Buna karşın Say'ın İtalya'da fazla tanınmadığına da işaret edilen bildiride, "Başka ülkelerde onun konser biletleri birkaç günde tümüyle tükeniyor. İtalya'da ise henüz onu yeterince tanımıyoruz. Ama bu konuda suç bizim" ifadelerine de yer verildi.



Ünlü sanatçı, resital sonrasında kendisiyle tanışmak için kulise akın eden hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.