Roma'da eşcinsel evlilik karşıtı eylem



İtalya'nın başkenti Roma'da "çocuklarımızı savunalım" sloganıyla düzenlenen mitinge katılım organizatörlere göre 1 milyonu buldu. İtalyan medyası katılım sayısını 300 bin olarak bildirdi.

Matteo Renzi başbakanlığındaki hükümet tarafından gündeme getirilen yasa tasarısı eşcinsel çiftlerin evli heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olmasını öngörüyor. Protesto mitingini eleştiren eşcinsel dernekleri de karşıt eylemler düzenledi.

Piskoposun çağrısı

Katolik İrlanda'nın eşcinsel evliliğe "evet" demesinden sonra konuya ilişkin tartışma Almanya ve İtalya'da da alevlenmişti. İtalyan Piskopos Domenico Mogavero, bir süre önce La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada, İtalya'da yüz binlerce eşcinsel çiftin bulunduğunu vurgulayarak, "Kafamızı kuma gömüp yaygınlaşan bir toplumsal gerçeği hukuki olarak görmezden gelmeye devam edemeyiz'' ifadesini kullanmıştı.

İktidardaki Demokrat Parti (PD) genel sekreter yardımcısı Lorenzo Guerini, "partisinin Alman modelini örnek alacağını, parlamentoda yasa taslağına ilişkin bir uzlaşmaya yaza kadar varılacağını tahmin ettiğini" söylemişti.