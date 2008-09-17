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Spor

Roma'da Cluj şoku

17 Eylül 2008 03:00


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa mücadele eden Cluj, Roma'ya adeta bir kabus yaşattı ve Romanya temsilcisi, Roma'dan 3 puanı çıkrmasını bildi.

Geçtiğimiz sezon Romanya Ligi'nde şampiyon olarak bir ilki gerçekleştiren Cluj, ilk defa katıldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek tarih yazdı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında De Rossi yaptığı baskı sonucunda topu kazandı. Sağ taraftan içeriye ortaladı ve Panucci bu ortaya iyi bir karşılık vererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak Roma'nın üstünlüğü pek fazla uzun sürmedi. Karşılaşmanın 27. dkikasında Culio defansın arkasına atılan topu iyi takip etti ve yaptığı düzgün vuruşla maça beraberliği getirdi.

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Roma yakaladığı pozisyonları değerlendirmekte zorlandı. 49. dakikada yine sahneye çıkan Culio Cluj'a galibiyeti getiren isim oldu.

Karşılaşma Cluj'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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