Roma'da 1800 yıllık tarihi sütuna ismini yazan Türk öğrenciye para cezası

İtalya'nın başkenti Roma'da antik kalıntılara adını yazan bir Türkiye vatandaşı 2200 Euro para cezasına çarptırıldı. Cezanın 2000 Euro’su sütunun onarımı için Roma Belediyesi'ne ödenecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, aİtalyan basınındaki haberlere göre söz konusu Türkiye vatandaşı geçen hafta sonunda, antik Roma kalıntılarının bulunduğu Fori Imperiali'de (İmparatorluk Forumu), M.S. 2. yüzyıldan kalma bir sütuna madeni parayla adını kazıdı.

Daha sonra da bir turistin ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Türkiye vatandaşı, hafta sonunu nezarette geçirdikten sonra Pazartesi sabahı mahkemede yargıç karşısına çıktı. Mahkemede "Sütunda başka isimlerin de yazılı olduğunu gördüm, ben de kendi ismimi yazmak istedim. Yasak olduğunu bilmiyordum" dedi.

'Yaşananlardan dolayı üzgünüm'

BBC Türkçe'nin ulaştığı, adının açıklanmasını istemeyen Türkiye vatandaşı yaşananları şöyle anlattı:

"Olay Cumartesi saat 16.00 gibi oldu. Forumda geziyorduk.

"Bir-iki taş gördüm üzerine bir şeyler yazmışlardı. Sonra ben de ilerde bir yerde bir kolona ismimi yazdım. İrlandalı bir kız görmüş beni.

"Hiçbir şeyden haberim olmadan beni çıkışta tuttular, saat 18.00 gibi polisler geldi. 'Nasıl yazdın?' diye sordular ben de 2 cent'lik madeni para ile yazdığımı söyledim. Ve neden sadece beni yakaladıklarını sordum, çünkü daha önce de yazan kişiler vardı."

Mahkemede kendisine tercüman verilmediğini, İngilizce konuştuklarını söyleyen Türkiye vatandaşı, hakkındaki cezayı da tam olarak anlamadığını, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.