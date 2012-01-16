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Ekonomi

Roma zirvesi iptal edildi ROMA (A.A)

16 Ocak 2012 17:45

-Roma zirvesi iptal edildi ROMA (A.A) - 16.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İtalya Başbakanı Mario Monti arasında cuma günü yapılması planlanan Roma zirvesi iptal edildi. Adının açıklanmasını istemeyen İtalyan hükümet yetkilisi, zirvenin Fransız tarafının gündeme ilişkin sebepleri yüzünden iptal edildiğini açıklayarak, ayrıntı vermedi. Merkel, Sarkozy ve Monti'nin, ay sonunda düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) zirvesinden önce 20 Ocak'ta Roma'da bir araya gelmesi ve Avro Bölgesi borç krizinin aşılması yollarının ele alınması planlanıyordu.

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