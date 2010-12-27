Roma yine bomba alarmında

T24 - İtalya'nın başkenti Roma yine büyükelçiliklere yönelik bomba alarmıyla gerilim yaşıyor.







İtalya'nın başkenti Roma, yeni haftaya yine bomba alarmıyla girdi. Venezuela ve Yunanistan Büyükelçiliklerinde patlayıcı olduğundan şüphelenilen paketler bulundu.

Roma'da geçen hafta da İsviçre ve Şili Büyükelçiliklerine gönderilen bombalı paketlerin patlaması sonucu 2 kişi yaralanmıştı.

Bugün de Venezuela ve Yunanistan Büyükelçiliklerinde şüpheli paketler bulundu.

Her iki elçilikte de paketlerde patlayıcı olup olmadığı araştırılıyor.

Geçen haftaki saldırıların sorumluluğunu Enformal Anarşist Federasyonu adlı örgüt üstlenmişti.

Örgüt, saldırıların Yunanistan, Şili, Meksika, İspanya ve Arjantin gibi ülkelerde tutuklu anarşistlerle dayanışma amacıyla gerçekleştirildiğini bildirimişti.



