‘Roma yıkılacak’ diye şehri terk ettiler

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Deprem Kahini’nin işi

Romalılar, yetkililerin, sismologların “Deprem önceden tahmin edilemez” açıklamasına rağmen aylardır sokaklarda, internette konuşulan “Roma 11 Mayıs’ta yok olacak” söylentisine inanıp dün büyük panik yaşadı.Panik, 1927 tarihli bir kehanetten çıktı. İtalyan Sivil Savunma Bakanlığı, depremlerin önceden tahmin edilemeyeceğini söyleyerek “Halka sakin olun” çağrısında bulundu. Ancak fısıltı gazetesi, resmi açıklamalara galip geldi. Roma’nın kuzeyindeki L’Aquilam 2009’da 300 kişinin öldüğü depremin acısını yaşayan, iki büyük fay hattında uzanan ülkede, binlerce Romalı dün bir günlüğüne şehri terk edip kırsal bölgelere kaçtı, bazıları parklara akın etti. Her gün trafik çilesinin yaşandığı sokaklarda dün araç sayısı da nisbeten azdı. Çalışanların yüzde 18’i işyerlerini arayarak “Hastayım işe gelemeyeceğim” diye bahane uydurdu. Roma tren istasyonuna yakın Çin mahallesinde esnaf kepenklerini kapattı, “Ciddi aile problemlerimiz var”, “İçeride sayım var, kapalıyız”, “Düğünümüz var” gibi yazılar yazdı. Binlerce aile çocuklarını okula göndermedi.Madem son gün eğlenelim“Bugün son günümüz, eğlenelim” diyerek gençler parti bile düzenledi. Fabio Mengarelli isimli barmen, “İşe gitmeyeceğim. Eğer öleceksem, karım ve çocuklarımla ölmek istiyorum” dedi. Franceso Verselli isimli Romalı ise, Papa’yla aynı kentte yaşadığı için rahat olduğunu söyleyerek “Papa neredeyse, orası güvenlidir. Zarar gelmez” dedi.Kehanetin sahibi Deprem Kahini olarak anılan Raffaele Bendandi. Bendandi, her ne kadar teorisi bilimsel çevrelerce kabul görmese de depremlerin Ay ve gezegenlerin hareketinden kaynaklandığını öne sürdü. 1923 yılında notere gidip 1924 yılının 2 Ocak tarihinde deprem olacağını kaydettiren Bendandi, iki gün gecikmeyle bunu doğru tahmin etti. 1927 yılında Faşistlider Mussolini, adamı şövalyelik nişanıyla onurlandırdı.