Roma ve Lazio yenişemedi

İtalya Serie A’nın 21’inci haftasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, derbi maçta Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A’nın 21’inci haftasında Roma, sahasında Lazio’yu konuk etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı karşılaşmada Roma, 26’ncı dakikada Edin Dzeko’nun attığı golle 1-0 öne geçti.



Deplasman ekibi, 34’üncü dakikada Acerbi’nin attığı golle skoru dengeyi getirirken ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın 2’nci yarısında gol çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.



Roma’da forma giyen milli oyunculardan Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken, yedekler arasında yer alan Mert Çetin ise süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Roma puanını 39’a yükseltirken, Lazio ise 46 puan ile haftayı 3’üncü sırada tamamladı. (DHA)