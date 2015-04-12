Roma uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı

Roma'ya gitmek üzere Dubai'den havalanan Emirates Havayolları'na ait uçak, İstanbul atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Emirates Havayolları'na ait Boeing B777-300ER tipi uçağın pilotları, Türk hava sahası üzerindeyken İtalyan yolcu Saleme Michela'nın (60) rahatsızlanması üzerine Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden acil iniş izni istedi.
Emirates Havayolları'na ait uçağın saat 20.00 sularında İstanbul'a iniş yapması üzerine Michela, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçak, yakıt ikmalinin ardından, 21.30'da Roma'ya doğru tekrardan yola çıktı. Michela'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.