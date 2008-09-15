Roma teslim oldu

Seri A'da haftanın açılış maçında Palermo deplasmanında Real Madrid'ten transfer ettiği Brezilyalı yıldız Julio Baptista'yla öne geçen AS Roma mağlubiyetten kurtulamadı. Roma iki hafta sonunda 1 puan alabilirken, Palermo ikinci haftada ilk puanlarını aldı.Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Roma, ligin ikinci haftasında Palermo deplasmanında mağlup oldu. Ligin ilk haftasında olaylara neden yaşanan mücadelede konuk ettiği Napoli'yle 1-1 berabere kalan Roma, ilk haftada Udinese deplasmanında 3-1 yenilen Palermo'dan puan koparamadı.Maça hızlı başlayan Roma Real Madrid'ten transfer ettiği Brezilyalı yıldız Julio Baptista'nın golüyle öne geçti.Fakat bu üstünlüğünü koruyamadı. 19. dakika da ceza sahası dışından şık bir vuruşla Miccoli, maçta eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.İkinci yarıda ise Palermo üstünlüğü yakaladı. 57. dakika orta sahada kapılan topla hızlı gelen Palermo'da kaleci ile karşı karşıya kalan Miccoli takımını öne geçirdi. 73. dakikada ise sol kanattan gelen Palermo, Cavani ile farkı ikiye çıkardı. Maçta bu skorla sonuçlandı.