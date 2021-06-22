Roma teknik direktörü Mourinho, eski öğrencisi Ramos'u istiyor

Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos'u Roma'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jose Mourinho istiyor.

Sportmediaset’in haberine göre Roma, İspanyol yıldıza yıllık 7.5 milyon Euro maaş içeren bir teklifte bulundu. Sergio Ramos ise bu teklifi düşünmek için zaman istedi. Ramos’un adı, ayrılık kararının açıklanmasının ardından birçok Avrupa deviyle anıldı. Habere göre Roma da yıldız oyuncuya teklif götüren ilk kulüplerden biri oldu.

Roma’nın Ramos’a yıllık 7.5 milyon Euro maaş ve iki yıllık sözleşme teklifiyle gittiği belirtildi. İspanyol stoper, Real Madrid’de ise yıllık 12 milyon Euro kazanıyordu.

İtalya’daki vergi düzenlemeleri nedeniyle Ramos, 7.5 milyon Euro’luk sözleşmeye imza atması durumunda sponsorluk ve diğer yurtdışı kaynaklı gelirlerinden yalnızca 100 bin Euro tutarında bir vergi ödemek durumunda kalacak. Bu durumun da Ramos’un ikna sürecinde önemli pay sahibi olabileceği belirtiliyor.

Sergio Ramos ile Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi devlerin de ilgilendiği belirtiliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Sevilla’nın da eski oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti.

Jose Mourinho’nun da Ramos transferini fazlasıyla istediği belirtiliyor. İspanyol yıldız, Mourinho yönetiminde Real Madrid’le 137 maça çıkmış ve bir kez La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.