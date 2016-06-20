Roma tarihinde bir ilk; şehri ilk kez bir kadın belediye başkanı yönetecek

İtalya’da dün yapılan kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda, ana muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi’nin adayı 37 yaşındaki genç avukat Virginia Raggi, rakibi PD adayı Giachetti karşısında yüzde 67 oy alarak belediye başkanı seçildi. Raggi, Roma şehrinin seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

Anadolu Ajansı'ndan Barış Seçkin'in haberine göre, ülkede ilk turu iki hafta önce yapılan kısmi yerel seçimlerde, belediye başkanı ve yönetimi ilk turda seçilemeyen 126 yerde dün yapılan ikinci tur seçimler, ana muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi’nin zaferi, koalisyon iktidarının büyük ortağı PD için yenilgiyle sonuçlandı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı resmi verilere göre, 8,6 milyon kayıtlı seçmenden yarısının oy kullandığı seçimlerde, Roma’da ana muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) adayı 37 yaşındaki genç avukat Virginia Raggi, rakibi PD adayı Roberto Giachetti karşısında yüzde 67 oy alarak belediye başkanı seçildi.

“Ebedi şehir” olarak anılan Roma’nın ilk kadın belediye başkanı olan Raggi, zafer konuşmasında, başkentin 20 yıldır çok kötü idare edildiğini savunarak “Başkentin yönetimine eşitliği ve şeffaflığı yeniden getireceğiz. Bana oy vermiş, vermemiş olsun herkesin belediye başkanı olacağım. Yeni bir çağ başlıyor.” dedi.

"Daha yenilikçi olmamız lazım"

İtalyan basınında dün geceden beri yapılan yorumlarda ve bugünkü gazete manşetlerinde, kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda ortaya çıkan sonuçların, Başbakan Renzi ve partisi için net bir yenilgi olduğu ve 2009 yılında hiciv ustası Beppe Grillo tarafından tepki hareketi olarak doğan 5 Yıldız Hareketi’ni iktidara oynayabilecek duruma getirdiği kaydedildi.

La Stampa gazetesinin haberinde, son seçimin, Şubat 2014’te partisinin genel sekreterliğini alarak Floransa Belediye Başkanlığından seçilmeden başbakanlığa birden yükselen Matteo Renzi için kariyerinin ilk ağır yenilgisi olduğu ifade edildi.

Seçim kampanyasında kendisi ve hükümeti için esas testin ekim ayında yapılacak ve kabul edilmesi halinde Senato’yu aktif yasama organı olmaktan çıkaracak olan anayasa referandumu olduğu savunan Renzi’nin, kurmaylarına sıcağı sıcağına yaptığı ilk değerlendirmede, Milano ve Bolonya’daki zaferlere rağmen, Roma ve Torino’daki açık yenilgiyi kabul ettiği belirtildi.

Renzi'nin, bu sonuçlar doğrultusunda yeni bir başlangıca gereksinim olduğunun üzerinde durduğu ve “Yenilikçi adaylar gösterdiğimiz yerlerde kazandık. 5 Yıldız Hareketi'nin yenilikçi aday gösterdiği yerleri kaybettik. Şimdi her şekilde ekimdeki referandumu kazanmak gerekiyor” değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.