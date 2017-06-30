Roma sütunlarını sokağına taşıyan Aydemir: Sütunları cebimize koymadık

Antalya Müzesi'nin izniyle Roma Dönemi'ne ait 2 sütunu evin sokağına dikmesiyle kamuoyunda tartışmalara neden olan 64 yaşındaki Mustafa Aydemir konuştu. Sütunları koruduğunu belirten Aydemir, "Sütunu cebimize koymadık. Evimizin süse de ihtiyacı yok. Kameralarla çocuklar ve gelecek adına koruyoruz" dedi.

Su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir, 1994 yılında tarihi Kaleiçi semtinde yaşadığı evin önünde yer alan Roma Dönemi'ne ait 2 sütunu, dönemin Müze Müdürlüğü'nden izin alarak Şirinyalı Mahallesi'ne taşındığı evin sokağına götürdü. Emekli sanat tarihi öğretmeni 66 yaşındaki Ertekin Kaya'nın gezerken tesadüfen gördüğü ve ilgili kurumlara şikayetiyle gündeme gelen sütunlarla ilgili konuşan Mustafa Aydemir, Ertekin Kaya ile davalık olduğunu, kendisine iftira attığını iddia etti.

'Sütunlar üzerime zimmetli'

Antalya'nın yerlisi olduğunu hatırlatan Aydemir, benzer pek çok sütünün balyozla kırılıp beton harcına karıştırıldığını bildiğini söyledi. Tarihi koruduğunu aktaran Mustafa Aydemir, şöyle devam etti:

"Biz bu sütunları koruduk. Korumamızın bedeli de hakaretlere uğramamız oldu. Yaklaşık 25 yıl önce devlet, müze depolarındaki halkın hiçbir zaman göremeyeceği üçüncü derece tarihi eserler kente yayılsın, insanlar tarihi derinliği olan bir kentte yaşadığını hatırlasın istedi. Bu amaçla Antalya'nın birçok yerine küçük yapı taşları serpildi. Biz de müzenin izin belgesiyle Kaleiçi'nde oturduğumuz evin önündeki kaldırımda yatan sütunu, üzerine sonradan yazılmış yazıları silerek, tamir ederek şu an oturduğumuz evimizin sokağına götürdük. Bu sütunlar devlet tarafından geçici zimmet belgesiyle üstüme zimmetlenmesi koruma amaçlıdır. Meselenin arkasından bir husumet ve kıskançlık var. Başkasının tetikçisi olma durumu var."

'Sütunu cebimize koymadık'

Sütunlar üzerinden haysiyet cellatlığı yapıldığını ileri süren Mustafa Aydemir, "Sütun kimsenin malı olamaz. Tarihi eserler milletin malıdır. Millete ait, kamuoyuna açık yerde durmaktalar. Ayrıca sütunlar turistik bir bölgede yer alıyor. Bu açıdan turizme hizmet ediyorlar. Sütunu cebimize koymadık. Evimizin süse de ihtiyacı yok. Bu sütunlar mahallenin simgesi haline geldi. Sütunları ayrıca kameralarla koruyoruz. Çocuklar ve gelecek adına koruyoruz" dedi.

Bakanlıkla görüştü

İftiraların artması üzerine 15 gün önce Ankara'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeye gittiğini belirten Aydemir, yetkililerden görüş istediğini söyledi. Yetkililerin kendisine kararın doğru olduğunu ve arkasında olduklarına değinen Aydemir, eserlerin kente yayılması için bakanlığın çalışması olduğunu söyledi.

'Sütunları verirsem o adam haklı çıkar, onurum zedelenir'

Mustafa Aydemir, eserlerin taşınmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Devletimiz bana deseydi ki 'bu sütunlara şurada ihtiyaç var' ben kendi ellerimle oraya dikerdim. Şu anda durum nazik bir hal aldı. Şu nazik aşamada o sütunların alınması bu adamı haklı kılar. O zaman benim onurum zedelenir. Şu aşamada sütunlar yerinden bir santim oynarsa bu kötü adamlar zil takıp oynarlar, 'hırsızın elinden sütunu aldık' diyecekler. Bir algı operasyonu yapılıyor." (DHA)