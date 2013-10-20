Roma sokakları karıştı

İtalya'nın başkenti Roma'da iki gündür süren grev ve gösteriler hayatı felç etti. Kemer sıkma politikasını protesto eden binlerce İtalyan sokaklara döküldü, polisle çatıştı.

Roma’da on binlerce gösterici, hükümetin açıkladığı yeni ekonomik tedbir paketini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Protesto kapsamında bir çok mağaza ve banka kepenklerini kapattı. Romalıların hükümete tepki gösterdiği protestolarda yaklaşık 4 bin polis görev aldı.

Polis ve protestocular arasında zaman zaman gerginlik çıkarken, protestolar süresince başta ulaşım olmak üzere bir çok alanda aksaklıklar yaşandı.