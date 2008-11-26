Roma şansa bırakmadı



Şampiyonlar Ligi (A) Grubu beşinci maçında Roma, Cluj'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.



Roma'ya galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 11. ve 63. dakikasında Brighi, 23. dakikasında Totti'den geldi. Cluj'un tek golünü ise 30. dakikada Kone kaydetti.





Şampiyonlar Ligi (A) Grubu'nda bu karşılaşmanın ardından Roma puanını 9'a yükselterek ikinci tura kalmak için büyük bir avantaj yakaladı. Romanya temsilcisi Cluj ise 4 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi (A) Grubu, altıncı ve son hafta 9 Kasım'da Chelsea-Cluj ve Roma- Bordeaux maçlarıyla tamamlanacak.



