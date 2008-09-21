Roma Reggina'yı farklı geçti



Serie A da dün 21.30’da oynanan karşılaşmada Roma 3 puanı 3 golle aldı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçlari alamayan başkentin sarı kırmızılı ekibi, bu galibiyetle biraz olsun moral buldu.



Maçın 7. dakikasında Reggina’dan Vigiani’nin şutunda Roma kalecisi Doni topu kornere çeldi.



10. dakikada Regginalı Valdez sarı kart görürken, 45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Christian Panucci takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



İkinci yarıya Reggina Di Gennaro – Brienza değişikliğiyle başladı. Bu yarıya hızlı başlayan Roma, 50. dakikada Vucinic ile gole yaklaştı. Bu pozisyondan iki dakika sonra Roma, Aquilani’nin ayağından 2. golü buldu.



55. dakikada Regginalı futbolcu Lanzaro sarı kart gördü. 62. dakikada oyundan çıkan Vigiani’nin yerine Ceravolo girdi. 66. dakikada Menez’in pasıyla topla buluşan Vucinic, müsait pozisyondan yararlanamadı.



69. dakikada Roma'da Menez’in yerine Perrotta oyuna dahil oldu. Gol yollarında etkisiz kalan Vucinic, 78. dakikada yerini Totti’ye bıraktı.



80. dakikada Reggina'dan Corradi müsait pozisyondan yararlanamadı. Reggina son oyuncu değişikliğini 84. dakikada Barilla’yı çıkarıp yerine Hallfredsson’u alarak yaptı.



Bu taktik değişikliğe Roma 3 dakika sonra 87. dakikada Aquilani- Cicinho değişikliği ile cevap verdi.



Roma’nın son golünü ise 90+3 de Perrotta kaydetti.



