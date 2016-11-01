Roma Parkı'nda kazı çalışmaları yine durduruldu

İstanbul Roma Parkı’nda daha önce arkeolojik kalıntılar çıktığı için durdurulan çalışmaların yeniden başlatılmasına mahalle halkı tepki gösterdi.

Evrensel gazetesi'nden Alicem Aydın ve Vedat Aydemir'in haberine göre, İstanbul Cihangir’de bulunan Roma Parkı'na sosyal tesis yapılmak için başlatılan çalışmalar, daha önce arkeolojik kalıntılar tespit edildiği için durdurulmuştu. Alanda müze yetkilileri tarafından kazı yapılıcağı bildirilmişti. Ancak buna rağmen çalışmalar yeniden başlatıldı. Mahalle halkı ise durudurulan çalışmaların yenşden başlatılmasına tepki gösterdi.

27 Ekim tarihinde İstanbul 1 No’lu Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgedeki kazılara İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde devam edilmesine, çalışmalar sonucunda da arkeoloji kazı raporunun hazırlanarak kurula iletilmesine dair karar aldı.

Alınan karara rağmen Roma Parkı'na yapılacak olan sosyal tesis için çalışmalar başlatıldı. Mahalle halkı ise alınan kararı yetkililere göstererek çalışmalara itiraz etti. İtiraz üzerine çalışmalar tekrar durduruldu.

Beyoğlu Kent Savunması üyesi Deniz Özgür, koruma kurulunun aldığı kararı yetkililere gösterdiklerini ve şimdilik çalışmayı durduklarını söyledi. Özgür, sosyal tesis yapılmak istenen alanda müze yetkililerinin çalışma yapacaklarını belirti.

Roma Bostanı İnsiyatifi üyesi Sevil Baştürk, kazıların daha önce durduğunu, çalışma alanının Arkeoloji Müzesi denetimine girdiğini söyledi. Anıtlar kurulundan çıkan karara uyulmadığını söyleyen Baştürk, “Belge elimizde olmasına rağmen buradan çok sayıda hafriyat kamyonu çıktı, kamyonları engelleyemedik” dedi.

"Çalışma izinleri yok"

Mahalle halkından Ayşe Deriner, Roma Parkı üzerinde başlatılan çalışmaların, ikinci defa durdurulduğunu, anıtlar kurulu ve arkeoloji müzesi tarafından incelendiğini, kazıların makineler ile değil elle yapılacağı yönünde karar alındığını hatırlattı.

Sabahın erken saatlerinde iş makinalarının parka girdiğini belirten Deriner, “Muhatap olarak, taşeron firma ve özel tim ile karşılaştık. Burada hiç yetkili bulamadık, çalışmaları yaptılar, kazıyı derinleştirdiler” dedi.