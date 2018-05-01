Roma-Liverpool maçı öncesi Roma'da güvenlik alarmı

İtalya'nın başkenti Roma'da yarın oynanacak Roma-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesi taraftarlar arasında şiddet olayları yaşanması endişesi nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alındı.

24 Nisan'da Liverpool'da oynanan ilk karşılaşma sırasında yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmasını ve olası bir "intikam" saldırısını önlemek amacıyla Roma'da bir güvenlik zirvesi yapıldı.

Liverpool'da maç öncesi çıkan olaylarda 53 yaşındaki Sean Cox aldığı darbeler sonucu komaya girmiş, Roma taraftarı iki kişi cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Roma'da yapılan güvenlik zirvesinde benzer olayların yaşanmasını önlemek adına bir dizi güvenlik tedbiri alınması kararlaştırıldı.

Bu tedbirler kapsamında, 1 Mayıs akşamından 3 Mayıs sabahına kadar kent merkezinde sokaklarda alkollü içki tüketimi yasaklanacak. Kentte 3500 güvenlik görevlisi konuşlandırılacak.

Yalnızca Roma-Liverpool maçının oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda 1000 güvenlik görevlisi bulunacak.

Liverpool taraftarlarının belli alanlarda ve polis kontrolünde toplanması; stadyum ile kent merkezi arasında yaya olarak değil özel olarak tesis edilen otobüslerle seyahat etmesi de sağlanmaya çalışılacak.

Liverpool taraftarlarına, Roma'nın tarihi anıtlarına zarar vermemeleri, çeşme ve heykellere flama, atkı vs asmamaları yönünde de özel uyarı yapıldı.

Roma'ya gelmesi beklenen 5000 kadar Livepool taraftarından yaklaşık 1000'inin güvenlik güçleri tarafından "rsikli" olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Roma'da her yıl 1 Mayıs'ta yapılan geleneksel "dev konser" organizasyonu nedeniyle ve Liverpool taraftarlarının bugünden itibaren Roma'ya gelmeye başlaması beklendiği için, güvenlik önlemleri 1 Mayıs akşamından itibaren geçerli olacak. Güvenlik güçlerinin özellikle bu akşamı riskli olarak gördüğü belirtiliyor.

Güvenlik tedbirleri 3 Mayıs sabahı 07.00'ye kadar uygulanacak.

Roma ve Liverpool belediye başkanları da yarınki maç öncesi ortak bir açıklama yayımlayarak taraftarları şiddetten uzak durmaya çağırdı.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ile Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson, "O (yarın) akşam tüm dünyanın gözleri Roma'da olacak, milyonlarca taraftar için bu maç tutku, sadakat, rekabet ve saygıyı temsil edecek.

Taraftarlar rekabetin tadını saha içinde çıkarmalı, saha dışında ise saygıyı muhafaza etmelidir" dedi.