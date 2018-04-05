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Spor

Roma kaleleri şaşırdı; Barcelona turu rövanşa bırakmadı

Katalan ekibi, sahasında Roma'yı rahat devirdi

05 Nisan 2018 13:58

Şampiyonlar Ligi'nde 2013/14 sezonundan beri maç kaybetmeyen Barcelona, Camp Nou'da Roma'yı 4-1'le geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Barcelona, daha çok topla oynayan daha fazla gol girişiminde bulunan ekip oldu. Maçın 38. dakikasında Daniele De Rossi için şanssız bir an yaşandı ve topu kendi ağlarına gönderdi.Barcelona Camp Nou'da bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre arasına 1-0'lık skorla gidildi.

İkinci yarıya da etkili başlayan İspanyol ekibi Barcelona oldu. 55. dakikada bu kez Kostas Manolas'ın kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçen Barcelona bu golden 4 dakika sonra 59'da Gerard Pique ile farkı 3'e çıkardı ve karşılaşmada iyice rahatladı. Roma Barcelona karşısında 80. dakikada Edin Dzeko ile golü buldu ve skoru 3-1'e getirdi. Golde asist Diego Perotti'den geldi. 87. dakikada Luis Suarez takımının 4. golünü atarken skoru 4-1'e getirdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Barcelona yarı finale yükselme adına büyük bir avantajı elde etmiş oldu. Karşılaşmanın rövanşı 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Roma'da oynanacak. 

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