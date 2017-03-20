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Spor

Roma, Juventus'un yakasını bırakmıyor

Lider Juventus'un en yakın takipçisi Roma bu haftayı da kayıpsız geçti

20 Mart 2017 12:19

Serie A'nın 29. haftasında Roma, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.

Maçın henüz 9. dakikasında Gregoire Defrel'in golüyle geri düşen ev sahibi ekip şoku çabuk atlattı. 16. dakikada Leandro Paredes ile maça eşitliği getiren Roma ilk yarının son dakikasında Mohamed Salah'ın bu sezon ligde kaydettiği 11. golle soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Roma, 68. dakikada Edin Dzeko ile bir gol daha buldu. Boşnak golcü böylece ligdeki gol sayısını 20'ye çıkardı.

Bu sonuçla Roma puanını 65'e yükselterek lider Juventus'u 8 puan geriden takibini sürdürdü. Son 4 maçının 3'ünden mağlubiyetle ayrılan Sassuolo ise 31 puanda kaldı.

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