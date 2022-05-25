UEFA'nın ilk kez hayata geçirdiği 3. kupası Konferans Ligi'nde ilk şampiyon bu gece belli oluyor. Arnavutluk'taki finalde İtalya'dan Roma ile Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TV 8.5 ile Exxen'den naklen yayınlanacak.

Bu sezon grup aşamasından beri hiç kaybetmeyen (8 galibiyet, 4 beraberlik) Feyenoord'da Orkun Kökçü, 50 maçta 9 kez ağları salladı ve 9 da asist yaptı.

Roma'nın 1965'te kazandığı Fuar Şehirler Kupası (Önce UEFA Kupası daha sonra Avrupa Ligi adını aldı.) dışında Avrupa'da zaferi yok.



Daha önce Avrupa Ligi (Porto ve Manchester United) ve Şampiyonlar Ligi (Porto ve Inter) kupalarını 2'şer kez kaldıran Jose Mourinho, bu finali de kazanırsa, UEFA'nın kulüpler bazındaki tüm kupalarını alan ilk teknik adam olacak.

Roma'nın hocası Jose Mourinho, bu akşam 4 farklı takımla Avrupa kupaları tarihinde finale çıkan ilk teknik adam olacak.

Feyenoord, 20 yıldan bu yana kupaya hasret

1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Feyenoord ise Portekizli hocanın 3'lüyü tamamlama hayalini engelleyen ilk kulüp olmak istiyor.

Roma - Feyenoord maçı, saat kaçta, hangi kanalda?

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak Roma - Feyenoord UEFA Avrupa Konferans Ligi finali bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği ve TV 8.5 ile Exxen'den naklen yayınlanacak dev maçın canlı takibi haberimizde olacak.

Muhtemel 11'ler

Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun Kökçü, Nelson, Til, Sinisterra, Dessers