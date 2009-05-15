Roma F-1'e talip

İtalya'nın başkenti Roma, Formula 1'e kapılarını açmaya hazırlanıyor. Roma Belediye Başkanı Alemanno, “Bu bir rüya değil” dedi.



2012’de F1'e `Roma Grand Prix'inin dahil edilmesi için harekete geçen Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno, “Roma'nın ev sahipliği yapması için her şey var'' dedi.

FIA'nın proje sorumlusu Hermann Tilke'ye projenin sunumunu bizzat yapan ve Roma Grand Prix'yi için düşünülen alanı tanıtan Başkan Alemanno, “Kendisi de Roma'nın Formula 1'e ev sahipliği yapmasının mükemmel olacağını dile getirdi'' dedi.



Roma dışında bulunan ve kongre merkezine ev sahipliği yapan Eur bölgesinde yapılması planlanan F1 pisti, 4 bin700 km uzunluğunda olacak. Yarış süresince pilotların 71 tur atacağı pist, aynı zamanda `yeşil pist' olacak. Yani yarış yapılırken dahi pist normal trafiğe açık olacak. Projenin maliyetinin 160 milyon Euro'yu bulması beklenirken, yatırım süresince 10 bin iş alanı açılacak. İlk yıl ise 1 milyon 300 bin bilet satışı bekleniyor. Organizasyonun yıllık getirisinin ise 1 milyar Euro olacağı tahmin ediliyor.



Ancak Roma'nın yanı sıra, Londra, Paris, Moskova ve Pekin de yeni grand prix için mücadele ediyor. FİA karar vermekte bir hayli zorlanacak.



