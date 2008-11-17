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Spor

Roma derbisi Roma'nın

Roma ile Lazio, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Roma oldu.

17 Kasım 2008 02:00


İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanan maçta, başkentin iki ezeli rakibi Roma ile Lazio, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Roma oldu.


Ligde 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Roma, Lazio galibiyetiyle seriyi bitirirken, son 3 haftada 9 puan toplayan Lazio'nun da galibiyet serisi böylece sona ermiş oldu.

Misafir ekip Lazio’da ise işler iyi gidiyordu. Mavi beyazlılar, bu maçtan önce 22 puanla beşinci sırada yer alıyorlardı ve Roma’ya da üç puan parolasıyla gelmişlerdi.

İki tarafta maça temkinli başladı. Roma, Totti ve Vucinic ile Lazio kalesini yoklarken, Pandev ve Zarate de ev sahibi takımı avlamaya çalıştı. İlk yarının en önemli pozisyonunda, Vucinic’in şık kafa vuruşunu, Lazio kalecisi Carrizo aynı güzellikte çıkardı. İlerleyen dakikalarda da karşılıklı pozisyonlardan gol sesi çıkmadı ve takımlar 0-0'lık skorla soyunma odalarına gittiler.

Roma attı, yattı

İkinci yarıya iki takım da aynı 11 le çıktı. Hemen daha ikinci yarının beşinci dakikasında Totti’nin ortasında güzel bir kafa vuruşu yapan Baptista, Roma tribunleri çılgına çevirdi. Golden sonra Lazio oyuna ağırlığını koymaya başladı. Önce Zarate sonra da Pandev’in çabaları gol atmak için yeterli olmadı. Lazio, maça tam ağırlığını koymak üzereyken ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ledesma’nın, takımını 10 kişi bırakması Roma’ya yaradı.

10 kişi kaldıktan sonra bile maçı bırakmayan Lazio’nun forvetleri bir türlü Doni’yi geçemediler ve Roma haftalar sonra üç puanla tanışmış oldu. Bu arada 87. dakikada Roma’da Simone Perrotta direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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