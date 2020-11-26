Roma'daki müzeden antik mermer çalıp sevgilisine hediye eden kadın yıllar sonra özür diledi: Amerikalı bir dallama gibi davrandığım için özür dilerim

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ABD'li bir kadın, İtalya'nın Roma kentinde bulunan Ulusal Roma Müzesi'nden 2017 yılında çaldığı antik bir mermeri postayla geri gönderdi. Kadın, mermeri gönderdiği pakete bir özür mektubu da ekledi.

İtalya'nın Roma kentinde bulunan Ulusal Roma Müzesi, denizaşırı bir kargo alarak içinde üzerine "Sam'e, Sevgiler Jess. Roma 2017" yazılmış antik bir mermer buldu. Mermerin yanında Jess adında bir kadından gönderilen özür mektubu yer alıyordu. Jess isimli kadın müzeden mermeri çaldığını itiraf edip özür diliyordu. Mektupta "Bir Amerikan dallaması olduğum için özür dilerim" ifadeleri yer aldı.

Mektupta, "Bu mermeri yalnızca olması gerektiği yerden çaldığım için değil, üzerine yazı yazdığım için de korkunç hissediyorum. Bu çok büyük bir hataydı ve şimdi bir yetişkin olarak bunun ne kadar düşüncesiz bir hareket olduğunu anlıyorum." ifadeleri yer aldı.

2017 yılında erkek arkadaşına sürpriz yapmak için antik mermeri çalan Jess'in, üzerine yazdığı yazıyı kazımaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görüldü.

Müze Müdürü Stephane Verger, paketin ABD'nin Georgia eyaletinden gönderildiğini söyledi. Verger, "Mesajın tonundan genç bir kadın olduğunu tahmin edebiliyorum. Muhtemelen bu mermeri erkek arkadaşına hediye etmek için aldı. Genç olduğu için bu mesaj beni etkiledi, hata yaptığını anlamış" dedi.