Roma Colosseum'u İstanbul'a geliyor

T24- Beşiktaş Kulübü'nün yeni stat projesinin dış görünümü tarihi Roma amfitiyatrosu'nu andıracak. Stat Roma'daki tarihi yapının oval görünümü, taş duvarları ve büyük sütunları örnak alınarak inşaa edilecek. Siyah beyazlı kulüp yeni projeyi önümüzdeki günlerde Anıtlar Kurulu'na sunacak.



Cnntürk'te yer alan habere göre, Beşiktaş Kulübü son 12 yıldır İnönü Stadı'nı yıkarak, yeni bir stat yapmak için girişimlerde bulunuyor.



Siyah Beyazlı kulüp bu konu ile ilgili ilk adımı 1998 yılında atmış (Süleyman Seba Başkanlığı döneminde) ve İnönü Stadı'nı 8 Şubat 1998 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'den yapılan başvuru ile 49 yıllığına kiralamıştı.



Aradan geçen 12 yılda yeni stat yapımı için girişimler sürmüş, ama sadece 2004 yılında stat kapasitesi artırımına gidilmişti.



2003-2004 sezonu ardından yapılan çalışmalarda 18.000 olan kapasite 32.125'e çıkartılmıştı. O tarihten sonrada yeni İnönü Stadı projesi sık sık gündeme getirildi. Hatta 2008 Şubat ayında yapılan Beşiktaş mali kongresinde başkan Yıldırım Demirören yeni stadın projesini ve tasarımını kamuoyu ile paylaşmıştı.



Ancak İnönü Stadı'nın bazı bölümlerinin tarihi eser değerinde olması ve stadın bulunduğu bölgenin İstanbul'un tarihi dokusunu yansıtan özellik taşıması Beşiktaş Kulübü'nü zor durumda bırakmış ve yeni stat için gerekli izinler alınamamıştı.



Anıtlar Kurulu'ndan yeni stat için izni bir türlü alamayan Beşiktaş Kulübü'nün, 2008 yılında kamuoyuna tanıttığı projeyi iptal ederek yeni bir proje hazırladığı öğrenildi. Bu projenin son yıllarda Dünya'nın bir çok ülkesinde yapılan modern görünümlü ve daha çok beton bloklar halinde yapılan bir proje olmadığı kaydedildi.



Beşiktaş Kulübü'nün hazırladığı yeni projenin Dolmabahçe Sarayı ve İnönü Stadı'nın çevresinde bulunan yapıların tarihi dokularına uyum göstereceği belirtilirken, yeni stadın dış görünümünün İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan tarihi Colosseum amfitiyatrosunu andıracağı öğrenildi.



Dünyanın 7 harikasından biri



Colosseum amfitiyatrosunun yapımı M.S. 80 yılında tamamlanmıştı. Dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen yapı, günümüze kadar orjinal görünümünün büyük bir bölümü korunarak görkemini korumayı başardı.





Beşiktaş Kulübü özellikle Kolezyum'un dış görünümünün belirgin özelliklerinden olan oval yapı, taş duvarlar ve sütunları örnek alınarak hazırllattığı yeni projeyi önümüzdeki günlerde Anıtlar Kuruluna sunmayı hazırlanıyor.





Haziran ayında Beşiktaş'a yeni stat konusunda kararını açıklayacak olan Anıtlar Kurulu'nun İnönü Stadı'nın yeni projesinin doğal yapıya uygunluğu göze alarak kabul etmesi bekleniyor.



Gerekli izinlerin çıkması halinde Beşiktaş Kulübü'nün hazırlıklara çok kısa bir sürede başlayacağı ve İstanbul'a turisttik değer de taşıyan bir yapıyı armağan edeceği ifade edildi.