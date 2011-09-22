-Roma Büyükelçisi Akil'den İtalyan gazetesine demeç ROMA (A.A) - 22.09.2011 - Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Hakkı Akil, Arap Baharının, İsrail'e barış için altın bir fırsat sunduğunu belirtti. Büyükelçi Akil, ''Il Messaggero'' gazetesinden Roberto Romagnoli'ye, Türkiye ile ilgili gündemde öne çıkan konuları değerlendirdi. İsrail ile Güney Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında birlikte hareket etmesine ilişkin soru üzerine Akil, Türkiye'nin İsrail halkıyla tarihten gelen derin bir dostluğu bulunduğunu ancak, İsrail hükümetinin mentalitesini değiştirmesi gerektiğini ifade etti. Dünyanın bir değişim geçirdiğini, aynı kalmadığını belirten Büyükelçi, demecinde, "Dünya değişiyor, bir tek onlar sabit. Onlar özel değil ki. Onlar, öldürmeye ve güce dayanan politikaları terk etmeliler. Arap Baharı, İsrail'e barış için altın bir fırsat sunuyor" ifadesine yer verdi. Akil, Rum yönetiminin adanın tek sahibiymiş gibi hareket edemeyeceğini dile getirerek, "Eğer, onlar sondaja başlarsa, biz de başlarız. Buna başlamadan önce diyalog kurulabilse iyi olurdu" açıklamasında bulundu. Akil, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine değindi ve AB'nin kendileri için birincil hedef olduğunu ifade etti. Rum yönetimi, Fransa ve biraz da Almanya'nın önlerine engeller çıkardığını belirten Büyükelçi, "Biz bekliyoruz ancak, eğer bizi istemiyorlarsa bu açıkça söylenmeli. Çoğu AB ülkesinden daha saygılıyız Maastricht kriterlerine" ifadelerini kullandı. Bir başka soru üzerine Akil, "Din kimseyi korkutmamalıdır. AB içinde, uyanıp, işe gidip, evine giden, sorun yaratmadan yaşayan birçok Müslüman var. Hristiyan kökler üzerinden konuşmaya gerek yok çünkü mantıklı değil" ifadesini kullandı. Roma ile Ankara arasındaki ilişkilere de değinen Hakkı Akil, iki ülke ilişkilerinin son derece iyi olduğunu, İtalya'nın ticarette Türkiye'nin en iyi partnerlerinden biri olduğunu ve Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini bildirdi. İtalya'nın AB yolunda Türkiye'ye verdiği desteğin Fransa ve Almanya'nın fikrini değiştirip değiştiremeyeceğini bilmediklerini aktardı. Akil, "Bekliyoruz, ama bir süre sonra kendi yolumuzu yapıp, o yolda ilerleyebiliriz. Afrika'da son iki senede 20 büyükelçilik açtığımız gibi."