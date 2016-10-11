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Spor

Roma Belediyesi reddetti, İtalya olimpiyat adaylığından çekildi

Roma'nın adaylığı Belediye Meclisi tarafından reddedilmişti

11 Ekim 2016 18:18

İtalya Milli Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, Roma'nın 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylığından çekildiklerini açıkladı. 

Foro Italico spor kompleksindeki CONI merkezinde basın toplantısı düzenleyen başkan Malago, Roma'nın olimpiyat adaylığını çekmek için resmi başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bu sabah, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC), Roma'nın 2024 adaylık sürecini durdurduğumuza ilişkin mektup gönderdim." dedi.

Malago, 2019 yılındaki IOC Genel Kurulu'na Milano'nun ev sahipliği yapması için talepte bulunduklarını da belirtti.

 

Belediye Meclisi adaylığı reddetmişti

 

Olimpiyat adaylığı için IOC'ye başvuran aday kentlerin yerel yönetiminin onayını alması, ana şart olarak koşuluyor. 2024 Yaz Olimpiyatları için IOC'ye geçen yıl başvuruda bulunan Roma'nın adaylığı, geçen ay Roma Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla, 12'ye karşı 30 oyla reddedilmişti. Roma’nın adaylığı, belediyeden gelen bu ret kararıyla zora girmişti.

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