Roma başladı, Leicester City bitirdi: 1-1 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Leicester City ve Roma, 1-1 berabere kaldı. Roma'nın golü Lorenzo Pellegrini'den, Leicester City'nin golü ise Ademola Lookman'dan geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında Leicester City, Roma'yı ağırladı.
Maçın 15. dakikasında Roma, Lorenzo Pellegrini'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikanın kalan bölümünde başka gol olmazken devreye konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.
İlk yarıda ev sahibi ekipte Timothy Castagne yerini James Justin'e bıraktı.
İkinci yarıda baskını artıran Leicester City, beraberlik golünü 67. dakikada Ademola Lookman ile buldu.
Kalan sürede iki takımda skordaki dengeyi bozamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Eşleşmenin rövanşı, 5 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de İtalya'da oynanacak.