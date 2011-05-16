-ROMA AÇIK TENİS TURNUVASI DJOKOVİC ŞAMPİYON ROMA (A.A) - 15.05.2011 - Roma Açık Tenis Turnuvası'nın erkekler finalinde dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ı 6-4'lük iki setle 2-0 yenen 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, şampiyon oldu. İtalya'nın başkenti Roma'daki ''Foro Italico'' bölgesinde yer alan toprak kortlarda düzenlenen ve toplam 4 milyon 800 bin dolar ödüllü turnuvanın sekizinci ve son gününde, kadınlar finalinin ardından erkekler finali yapıldı. Roma'da gündüz saatlerindeki yoğun yağış nedeniyle hem kadınlar hem erkekler finalinin başlangıç saatleri gecikti. Erkekler tenisinin zirvesindeki iki ismin mücadelesinde ilk set, başabaş mücadeleyle geçti. Birinci setin 10. oyunda, dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın servisini kırmayı başaran Djokovic, ilk seti 6-4 kazanmasını bildi. Mücadelenin ikinci setine de ilk setteki çekişme yansırken, iki raket, ilk oyunlarda birbirlerinin servisini kırdı. İkinci sette, Nadal'ın servis attığı 10. oyunda, 3 kez maç puanı şansı elde eden ancak bunu kullanamayan Djokovic, 40-40 beraberlik oyununda avantajı yakaladı ve maçı kazanmayı başardı. Dünya 1 numarası Nadal'ı 2 saat 13 dakikalık bir mücadele ardından, 6-4'lük iki setle deviren Novak Djokovic, 2008 yılından bu yana Roma Açık'taki ikinci şampiyonluğuna erişti. İki usta raket, Roma'da 2009 yılında da final oynamış, gülen taraf İspanyol raket olurken, ikilinin geçen hafta Madrid Açık'taki mücadelesini ise yine Djokovic kazanmıştı. Sırp raket, bu sezon başından bu yana çıktığı maçta henüz yenilgi yüzü görmedi. Roma Açık'ta şampiyonluğa mutlu sona ulaşan Djokovic, hem ATP sıralamasında 1000 puanın hem de 438 bin avroluk para ödülünün de sahibi oldu.